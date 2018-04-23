«عبدالغفار» يشهد فعاليات اليوم الرياضي بالجامعات

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نظم الإتحاد الرياضى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوم رياضى بجميع الجامعات والمعاهد المصرية، اليوم الاثنين، تحت شعار "الجامعة فيها رياضة"، بمشاركة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكشف الاتحاد، أن الفعاليات تأتى بهدف تعظيم دور الرياضة بالجامعات للارتقاء بالرياضة المصرية، من خلال توسيع المشاركة، والعمل على نشر الثقافة صحيفة الوسط، وتشجيع فرص الممارسة.

وشهد عبد الغفار، فعاليات اليوم الرياضي المقام بعدد من الجامعات المصرية عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال الزيارة التى يقوم بها لجامعة المنصورة.

وتابع عبد الغفار افتتاح فعاليات اليوم الرياضي الذي يقام بجامعات القاهرة والزقازيق والمنيا وأسوان والفيوم والمنوفية وعين شمس وقناة السويس، وأعطي إشارة البدء.

وترأس عبد الغفار مجلس جامعة المنصورة، الذي عقد بحضور عمداء الكليات، ومن المقرر أن يتفقد مركز الكلى والمسالك البولية وبعض المنشآت الجديدة بالجامعة، كما سيحضر ختام فعاليات مبادرة جامعة المنصورة لمجابهة الفكر المتطرف، والتى تقام بكلية الآداب.

وتضمن اليوم الرياضي بالجامعات، ماراثون المشي للقيادات والطلبة والطالبات بمصاحبة نشيد الصاعقة المصرية، ويتضمن مسابقات المهارات الرياضية ومنها مصارعة الذراعين وكرة السرعة وتنس الطاولة، إلى جانب مسابقات المهارات الترويحية ومنها العصا الطائر والكرة المشتعلة والتصويب والأهداف.