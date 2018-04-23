الرئيس الفرنسي يبدأ زيارته لأمريكا اليوم

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يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، زيارة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتناول مباحثاته فى واشنطن الاتفاق النووي الإيراني والصراع في سوريا والتجارة وقضايا أخرى.

وينضم ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون ، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في عشاء في مونت فيرنون، منزل جورج واشنطن، أول رئيس لأمريكا، جنوب واشنطن في فيرجينيا.

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات بين ماكرون وترامب غدا الثلاثاء في البيت الأبيض يعقبها عشاء رسمي يقيمه ترامب وزوجته.

وسوف يلقي ماكرون خطابا أمام جلسة مشتركة للكونجرس بعد غد الأربعاء، بحسب الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض.