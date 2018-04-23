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رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر: محمد صلاح فخر للكثيرين حول العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 أبريل 2018 - 10:14 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 أبريل 2018 - 10:14 ص

هنأ رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيفان سوركوش، اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي؛ لفوزه الليلة الماضية بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي تمنحها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، لعام 2017 - 2018.

وكتب «سوركوش»، في تغريدة ‏على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين: «ألف مبروك لمحمد صلاح فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أنت فخر للكثيرين حول العالم، بالفعل "الملك المصري"».

وقال إنه متشوق لمتابعة محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا.


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