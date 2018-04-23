انتحار طالب بالمرحلة الابتدائية في الإسكندرية بسبب انفصال والديه

انتحر طالب بالمرحلة الابتدائية، شنقا في الإسكندرية، بسبب مرورة بأزمة نفسية نتيجة انفصال والديه.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بالعثور على جثة طفل يدعى «ع. أ. ع»، 13 عاما، طالب في المرحلة الإبتدائية، مسجاه على ظهرها أعلى سرير حجرة نومه، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود سحجات حول الرقبة.



وبسؤال شقيقة والدته، وتدعى «هـ. س. ح»، (32 عاما)، قررت قيامه بالإنتحار شنقا، مستخدما بنطال، قام بلفه حول رقبته، بعد أن ثبت طرفه الأخر في ماسورة الستارة داخل دورة المياه، مضيفا أنه كان يعاني من مرض نفسي يعالج منه نتيجه إنفصال والده ووالدته.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.