رئيس «صحة النواب»: لا أمتلك دليلا على وجود «تجارب سريرية» دون علم المواطنين

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمتلك دليلًا على وجود « تجارب سريرية» تُجرى على مواطنين دون علمهم.

وأضاف «العماري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة اليوم»، اليوم الاثنين، أنه إذا كان يملك دليلًا واحدًا على وجود «تجارب سريرية» تتم دون علم المواطنين؛ فإنه لن يتأخر بتقديمه للمستشار نبيل صادق، النائب العام.

وتابع أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قانون في مصر يضبط عملية التجارب السريرية، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون في طريقه لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.

يُذكر أن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن بعض المستشفيات تُجري على مواطنين «تجارب سريرية» دون علمهم وأهلهم، مشيرًا إلى عدم معرفتهم أن تجربة الدواء عليه تتم لأول مرة، حسب تعبيره.

وأضاف «عابد»، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، أن الدواء الذي تُجربه بعض المستشفيات على الشخص دون علمه إما أن يعُجّل من انتهاء حياته أو يشفيه، موضحًا أن هذا الدواء بعد ذلك يذهب إلى أمريكا ودول أوروبية ليتم تجربته على الحيوانات.