وزير التنمية الألماني يلتقي ضحايا إرهاب «داعش» في العراق

يتفقد وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، اليوم الإثنين، خلال جولته في العراق، أوضاع المواطنين عقب دحر تنظيم «داعش».

ويعتزم السياسي المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لقاء أفراد من أقليات دينية في إقليم كردستان، ومن المقرر أن يزور مركزا لإعادة تأهيل المصابين ومخيمي لجوء وملتقى نسوي.

وافتتح «مولر»، أمس الأحد في إربيل، عاصمة إقليم كردستان، مركز استشارات للاجئين العائدين إلى موطنهم، حيث يهدف المركز إلى التوسط في توفير وظائف وأماكن تدريب محليا.

يُشار إلى أن أجزاء واسعة مع العراق مدمرة حاليا بعد دحر تنظيم «داعش»، وتحتاج العراق إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، وتعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات للعراق قدرها 350 مليون يورو خلال هذا العام.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى تشجيع آلاف اللاجئين العراقيين على العودة من ألمانيا إلى بلادهم من خلال مساعدتهم على تأسيس أعمال خاصة أو توفير برامج للتدريب المهني في موطنهم.