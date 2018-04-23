استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء رصاص الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد شاب من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متأثرا بجروحه؛ إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة السلمية الكبرى.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة، في بيان مقتضب: «استشهد الشاب تحرير سعيد محمود وهبة "18 عاما" من سكان تل السلطان في رفح، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في رأسه، في الجمعة الأولى لمسيرة العودة».

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس الماضي إلى 39 شهيدا، إلى جانب أكثر من 5 آلاف مصاب.