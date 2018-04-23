قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن ما يحدث من اعتراض بعض سكان حي الأسمرات على القيمة الإيجارية، البالغة قيمتها 300 جنيه شهريًا، غريب جدًا، حسب تعبيره.



وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن الدولة خصصت لتطوير حي الأسمرات 3.5 مليار جنيه، إضافة إلى ثمن الأرض الذي يبلغ من 4.5 إلى 6 مليار جنيه.



وأوضح أن الوحدات السكنية بالحي مجهزة بشكل كامل، مضيفًا: «أقل إيجار لهذه المواصفات 3000 جنيه، والدولة لم تقصر تجاه الأهالي، كما أن المحافظة لا تُحصّل القيمة الإيجارية لنفسها، وإنما لإنفاقها في الصيانة وتحسين المرافق المختلفة، وذلك يحتاج إلى دخل».



وأكد أنه يتم دراسة كل حالة اعتراض أو تظلم بمفردها، موضحًا أنه لا يوجد مواطن واحد قدم طلبًا ولم يتم مناقشته أو دراسته، وفق قوله.



يُذكر أن بعض سكان منطقة الأسمرات بحي المقطم، اعترضوا على مطالبة محافظة القاهرة لهم بسداد 300 جنيه شهريًا قيمة إيجار للشقة الواحدة مدى الحياة.