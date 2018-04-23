«التعليم» تحدد موقف طلاب شمال سيناء من امتحانات آخر العام

نشرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بيانا بشأن الموقف من العملية الدراسية في المحافظة.



وجاء في نص البيان: "نظرا لما تمر به المحافظة من ظروف راهنة، والحرب الباسلة، التي يخوضها الجيش المصري العظيم، لمحاربة الإرهاب، بالعملية العسكرية سيناء 2018، ونظرا لتوقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، لقد تقرر الآتي: بشأن صفوف النقل بجميع المراحل والشهادة الاعدادية، يتم اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول، درجة اعتبارية، للفصل الدراسي الثاني، وللطالب الذي لم يؤد امتحان الفصل الدراسي الأول، الحق بامتحان الدور الثاني بالدرجة الكاملة".



وأضاف البيان: "وبشأن طلاب الشهادات العامة، الدبلومات والثانوية العامة، سيتم عقد الامتحانات في موعدها، حسب الجدول المحدد من الوزارة، ويحق للطالب، دخول امتحان الدور الثاني، في مادة أو أكثر، أو جميع المواد على أن يتقدم بطلب التأجيل إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية قبل موعد الامتحانات المقرر 3 - 6 - 2018".