«النواب» يوافق على «حماية الآثار» من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون حماية الآثار، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة قبل قليل.

وحذر علي عبد العال، رئيس المجلس، النواب من الحديث في أمور لا تتعلق بمشروع القانون، قائلا: «أي محامي يستطيع أن يطعن بعدم الدستورية لهذا القانون، ويأخذ المضبطة ويقول كان هناك تجهيل خلال مناقشة مشروع القانون».

وأضاف: «الحديث عن أمور لا علاقة لها بمشروع القانون، الكلام خارج مشروع القانون يؤدي لإلقاء ظلال من الشك حول دستوريته».

كان النائب إبراهيم القصاص، انفعل خلال مناقشة مشروع القانون، مطالبا بتوضيح من وزير الآثار بشأن التمثال الأثري الذي تم ضبطه في الكويت، وعلق «عبد العال» قائلا: «خايف عليك يا إبراهيم أنا خايف على حنجرتك بصراحة».