ترامب: تحكم المكسيك في تدفق الهجرة يمكن أن يكون شرطا لتوقيع اتفاقية تجارية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن قدرة المكسيك على التحكم في تدفقات الهجرة يمكن أن تكون شرطا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة التي يعاد التفاوض بشأنها حاليا.

وكتب ترامب على موقع تويتر: "المكسيك، التي تمتلك قوانين خاصة بالهجرة صارمة للغاية، يجب أن تمنع الناس من عبور المكسيك إلى الولايات المتحدة، ربما نجعل هذا شرطا لاتفاقية نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) الجديدة. لا يمكن أن تقبل بلادنا ما يحدث!".

وتقوم المكسيك حاليا بإعادة التفاوض على إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع الولايات المتحدة وكندا.

وفي العام الماضي طالب ترامب المكسيك وكندا، بتحديث الإتفاقية الموقعة عام 1994، واتهم المكسيك مرارا بعدم منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو اليوم الاثنين، "لدينا الكثير من الثقة بأننا سننجح في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع أمريكا الشمالية وأنها ستكون في مصلحة جميع الشركاء".

كان بينا نييتو يتحدث في ألمانيا، حيث افتتح أكبر معرض تجاري في العالم في هانوفر، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما كرر ترامب اليوم الاثنين، دعوته لإقامة جدار حدودي- قال في كثير من الأحيان إنه ينبغي للمكسيك أن تدفع ثمنه- وأدان المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يمرون عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف على تويتر: "لقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الأمن الداخلي بعدم السماح لهذه القوافل الكبيرة من الناس بالدخول إلى بلادنا. هذه فضيحة. نحن البلد الوحيد في العالم الذي يتعامل بهذه السذاجة! الجدار".