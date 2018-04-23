نجاح زراعة 18 صنفا من القمح والشعير بواحة سيوة

أعلنت حسنة أحمد فؤاد، رئيسة البرنامج البحثي لدراسة الإمكانيات المتاحة لتنمية وتحسين الإنتاج النباتي بواحة سيوة، نجاح زراعة 18صنفًا من القمح بالواحة، مضيفة أن المشروع يساهم في استمرارية زراعة مساحة 250 فداناً من زراعات القمح.



جاء ذلك خلال يوم حصاد القمح بواحة سيوة، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء، بحضور رئيس الادارة الزراعية بالواحة، وعدد كبير من مزارعي واحة سيوة.



وأكدت رئيس الفريق، أن هناك اتجاه للتوسع في الزراعات للوصول للاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح للواحة، ليصل إلى 1500 فدان مزروعة من القمح.



ومن جانبه، قال د. محمد عبدالحميد عطية، أستاذ المحاصيل، إن البرنامج البحثي يقوم من خلال أجهزتها الإرشادية بالواحة بتوفير التقاوي النقية للمزارعين المشتركين في البرنامج ورعاية حقول الإكثار والإنتاج حتى وقت الحصاد.



فيما أشار د. حسن خليل، أستاذ بشعبة المحاصيل بمركز بحوث الصحراء، إلى أن زراعة محصول القمح امتدت لمناطق كثيرة من الواحة هذا العام، والتي تقدر بـ80 موقعًا لزراعة القمح والشعير، وارتفعت إنتاجية الفدان من 17 حتى 20 إردبًا، وهي إنتاجية عالية.



وأوضح أن زراعات القمح بالواحة تطورت كمًا ونوعًا لتحسين دخل المزارع وبذلك تحققت نسب متباينة من الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بالإضافة إلى إدخال خمسة أصناف جديدة يطلق عليه صنف «ترتيكال» يستخدم كبديل للأعلاف مع استغلال 5% منه تضاف إلى القمح العادي.