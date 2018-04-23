نائب شمال سيناء: السلع الغذائية متوفرة بالمحافظة

قال النائب جازي سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن السلع التموينة والغذائية متوفرة في المحافظة بصورة جيدة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة «هاتفية»، ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن هناك مشكلة خاصة بالخضار نظرًا لتوقف السيارات في المعديات والكمائن لبعض الوقت ما يجعله يصل في النهاية بصورة غير طازجة، مطالبًا بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التموين لمرور السيارات المحملة بالخضار مباشرة دون توقف حتى يصل إلى الأهالي في صورة جيدة.

وأوضح أن الأوضاع في دائرتة التي تقع وسط سيناء جيدة، إلا أن عربات الدقيق تتأخر بعض الشيء، مشيرًا إلى اتفاقه مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حل هذا الأمر من خلال تسيير عربات الدقيق إلى وسط سيناء من الشمال.

ونفى أن يكون هناك حصار كما ادعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، مضيفًا أن التنسيق مستمر مع المحافظة لدخول المواطنين وخروجهم من وإلى شمال سيناء، مع إعطاء أولويات للحالات المرضية.

وأكد أن الأوضاع «آمنة»، وأن تحرك المواطنين بالمحافظة طبيعي، مطالبًا بزيادة عدد الأوتوبيسات والمواصلات الداخلية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت تقريرًا عن الأوضاع في سيناء زعمت فيه وجود حصار هناك وتحدثت عن بوادر أزمة إنسانية ونقص في المواد الغذائية.