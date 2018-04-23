«دينية النواب»: «تنظيم الفتوى العامة» يقضي على جميع الآراء المضللة

قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لا بد من احترام عقائد غير المسلمين، مؤكدًا أن الدستور المصري ينص على ذلك.



وأضاف «حمروش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن قانون الفتوى العامة، الذي قدمه العام الماضي للبرلمان، يهدف إلى القضاء على جميع الفتاوى المضللة، حسب تعبيره.



وأكد أن الدولة المصرية أمام تحديات عديدة في معركة البقاء والبناء، والتي تحتم أن يكون المجتمع صفًا واحدًا، لافتًا إلى أن قانون الفتوى العامة يهدف القضاء إلى على كل الآراء المضللة.



وكانت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، وافقت، العام الماضي، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، والذي يتضمن تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، المتمثلة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.