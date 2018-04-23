مصادر: مقتل وإصابة 35 مدنيا في قصف للتحالف على حفل زفاف باليمن

أفادت مصادر طبية يمنية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة أكثر من 35 مدنيا إثر قصف جوي استهدف حفل زفاف بمحافظة حجة (123 كيلومترا شمال غرب صنعاء).



وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن 15 مدنيا قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين بينهم نساء وأطفال في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي استهدف حفل زفاف بمنطقة "الراقة" بمديرية بني قيس غرب حجة".



وذكرت المصادر، أن هذه الحصيلة غير نهائية حيث لا تزال عملية انقاذ الضحايا مستمرة حتى هذه اللحظة.



وأعلنت المصادر حالة الطوارئ في المستشفى الجمهوري بحجة، داعية المواطنين إلى التوجه إليه والتربع بالدم لإنقاذ الجرحى.



وأوضح سكان محليون لـ(د.ب.أ)، أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المنطقة، تزامنًا مع استمرار عملية البحث عن الضحايا.



وبحسب المصادر، فقد استهدفت الغارتين حفلي زفاف (أحدهم خاص بالنساء والآخر بالرجال) في منطقة الراقة، مؤكدين أن المنطقة "نائية ويسكنها مدنيون بسطاء وبعيدة عن أي مناطق عسكرية".



وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة مسلحي الحوثيين منذ اقتحامهم للعاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.



وحتى الآن لم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية أي تعليق بخصوص القصف.