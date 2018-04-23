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بالصور.. استعدادات خاصة لاستقبال وفد «الموسيقى العربية» بالرياض


نشر فى : الإثنين 23 أبريل 2018 - 8:27 م | آخر تحديث : الإثنين 23 أبريل 2018 - 8:28 م

وصل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية برئاسة جيهان مرسي رئيس الادارة المركزية للموسيقى الشرقية والمكون من ٤٥ عازفًا ومطربًا.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلين يومي الأربعاء والخميس ٢٥ ، ٢٦ أبريل الجاري بمركز الملك فهد الثقافي الذي يتسع لثلاثة آلاف مشاهد.

وقال مسؤلو مركز الملك فهد الثقافي إنه تم وضع شاشات ضخمة خارج قاعة المسرح لاستيعاب الجمهور الذي من المنتظر أن يتعدى 4000 مشاهد في كل حفل؛ وتؤدي الفرقة بروفاتها الختامية في الخامسة مساء الثلاثاء ٢٤ ابريل بالمركز.


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