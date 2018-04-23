مظاهرة حب في تكريم علماء الاقتصاد الراحلين بجامعة القاهرة

«اقتصاد القاهرة» تكرم ثلاثة من عمالقة الفكر الراحلين

عرفانا بالجميل وتكريما لمسيرة عطاء متميزة، نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، السبت الماضي، الموافق 21 أبريل 2018، حفلا لتكريم ثلاثة من عمالقة الاقتصاد والفكر الذين رحلوا عن عالمنا خلال عام واحد 2017-2018 هم: الدكتور محمود عبد الفضيل، والدكتور عمرو محي الدين، والدكتورة هناء خير الدين.

استهدف الحفل تكريم هؤلاء العمالقة المرموقين بما يليق بما قدموه للوطن، وبما يستحقوه من تقدير إزاء دورهم الرائد في البحث والتأليف ونشر المعرفة، وفي الفكر والنقد، وأمام دورهم الذي سوف يكتبه التاريخ بحروف من نور في تخريج عشرات ومئات الباحثين والدارسين من المصريين والعرب، كانو جميعا أصحاب قضية يدافعون فيها عن قيم أصيلة ولم يفقدوا إيمانهم الراسخ يوما بأهمية العلم والبحث الرصين الجاد وبسمو ورقي مهنة أستاذ الجامعة.

تضمن الحفل فيلما وثائقيا عن السيرة الذاتية للراحلين، كما تضمن كلمات الأساتذة الزملاء الذين عاصروا الرحلة الطويلة والمثمرة لهم، وألقوا الضوء على إنجازاتهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية والسياسية ومواقفهم إزاء قضايا الوطن، وأهم مؤلفاتهم وكتبهم التي أثرت المكتبة المصرية والعربية وأثرت كلية الاقتصاد بل وأثرت الوطن.

وتلى ذلك كلمات ممثلي أسر الراحلين، والتي أظهرت الجوانب الأسرية والاجتماعية والإنسانية لهم، وأوضحت كيف تكاملت حياتهم المهنية والعلمية مع حياتهم تجاه أبنائهم وأسرهم وتجاه المجتمع، وكيف اهتموا أيضا بالثقافة والفن والأدب والرياضة، كذلك شمل الحفل كلمات الأساتذة الذين تتلمذوا على أيدى الراحلين وعاصروهم في حياتهم المهنية ونهلوا من علمهم وتعلموا من فكرهم ومواقفهم، وألقوا الضوء على أهم ما تعلموه من أساتذتهم على المستوى المهني والعلمي وكيف ارتبطوا بهم بأسمى معانى الإنسانية والتواصل والصداقة.

شهد الحفل أيضا كما كبيرا من الشهادات التي أدلى بها أصدقاء وزملاء ومحبي الراحلين الثلاث تم تصوريها وتصنيفها في ثلاث أفلام متتالية.

حضر الحفل جمع غفير من الأساتذة والأصدقاء والوزراء والسفراء والشخصيات العامة والمفكرين وأجيال من التلاميذ والطلاب، حضر جميعهم في مظاهرة حب ووفاء وصدق وإخلاص مؤكدين أن الأساتذة الثلاث عمالقة لا يموتون، فهم محفورون في ذهن الوطن وراسخون في ضميره، وأنهم باقون حتى ولو رحلوا، وأنهم خلدوا ذكراهم بأعمالهم وأفكارهم وكتبهم ومبادئهم التي أفنوا حياتهم من أجلها.

ومن بين شاركوا الدكتور مصطفى الفقي، وجمع من الوزراء السابقين، الدكتور علي الدين هلال، الدكتورة نجلاء الأهواني، الدكتور منير فخري عبد النور، محمد عبد الوهاب، أشرف العربي، مفيد شهاب، أحمد الدرش، ومن رجال الأعمال عمر مهنا وأحمد فكري عبد الوهاب، والعديد من السفراء الحاليين والسابقين.