«الجيزة» تنفذ مشروعا قوميا لتنمية الثروة الحيوانية بالواحات البحرية

تنفذ محافظة الجيزة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومؤسسة «مصر الخير»، المشروع القومي لتربية وتحسين سلالات الماشية بالواحات البحرية من خلال الإقراض المباشر.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إنه يستفيد من المشروع 250 مواطنا بقيمة 500 ألف جنيه لتربية 20 رأس ماشية بإجمالي 125 مليونا لمدة 7 أشهر، ويتم تدويرها بعد ذلك لاستهداف 20 ألف رأس ماشية من خلال 1000 مستفيد بمبلغ 500 مليون.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه تقدم للحصول على التمويل حتى اليوم 177 عميلا بالمراكز والمدن والأحياء، موضحا أن المشروع يهدف إلى سد فجوة استيراد اللحوم من الخارج من خلال تنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم عمل دورات تدريبية للشباب المتقدمين للمشروع لتدريبهم على تربية المواشي لخلق نموذج رجل أعمال صغير يتمكن من إدارة مشروع إنتاج حيواني طبقا لأحدث الأساليب العلمية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات للإعلان عن المشروع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين منه وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال محمد سلطان مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالجيزة، إنه تقدم 7 مواطنين من حي العجوزة، و8 مواطنين من منشأه القناطر، و18 مواطنا من منشأة دهشور، و54 مواطنا من مركز ومدينة العياط، و23 مواطنا من حي العمرانية، و47 مواطنا من أحياء شمال الجيزة والوراق، و7 مواطنين من مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، و13 مواطنا من مدينة كرداسة، وجاري استكمال باقي العدد المطلوب.