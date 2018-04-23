قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر تواجه مشكلة مائية، ما يؤثر في كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية، متابعًا أنه عندما تتوافر المياه يكون هناك زراعة وتنمية حقيقية.

وأضاف «عبد الدايم»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الاثنين، أن مصر تعيش تحت خط الفقر المائي، موضحًا أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام.

وأشار إلى وجود محاصيل تستخدم المياه بـ«شراهة»، ما آل إلى إعادة النظر في خريطة المحاصيل لتحقيق المصلحة العامة، خاصة إن حصة مصر من نهر النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب مياه في العام، 75% منها تذهب إلى الزراعة والنسبة المتبقية تستخدم في الشرب والصناعة، لذلك لابد من بحث سبل ترشيد واستهلاك المياه بالشكل الأمثل.