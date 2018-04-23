أذاعت قناة العربية، مساء الاثنين، فيديو مصور من الجو يظهر لحظة قصف مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سيارة كان يستقلها القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الذي شكله الإنقلابيون في اليمن.

وكانت المليشيات الحوثية، قد أعلنت اليوم الاثنين، مقتل «الصماد»، و6 من مرافقيه في غارة للتحالف العربي على سيارة كان يستقلها بشارع الخمسين بمحافظة الحديدة.

ويعد «الصماد»، المطلوب رقم 2 على قائمة التحالف العربي التي تضم 40 إرهابيًا حوثيًا، وكان قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.