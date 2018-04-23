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الشرطة الماليزية تنشر صورتين مفترضتين للمشتبه بهما في اغتيال فادي البطش

الدكتور فادي البطش
الدكتور فادي البطش
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 23 أبريل 2018 - 12:06 م | آخر تحديث : الإثنين 23 أبريل 2018 - 12:06 م

نشرت الشرطة الماليزية، صباح الإثنين، صورتين مفترضتين للشخصين المشتبه بهما في قتل الأكاديمي الفلسطيني، فادي البطش، تم رسمهما بناءً على إفادات بعض شهود العيان، الذين تصادف وجودهم في منطقة تنفيذ عملية الاغتيال.

وتتوقع الشرطة الماليزية، بحسب ما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن يكون المتهمان من منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.

وأكدت الشرطة أن المتهمين كانا يستقلان دراجة نارية سوداء، وأطلقا 14 رصاصة نحو «البطش»، موضحة أنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانا قد غادرا البلاد أم مازالا متواجدين في ماليزيا.

وأُغتيل الأكاديمي الفلسطيني، فادي البطش، فجر السبت الماضي، من قبل مسلحين، قاما بإطلاق النيران عليه، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.


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