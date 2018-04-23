ختام مشروع «مدرستنا صحية بأيدينا» لتوعية طلاب المنيا

شهد، اليوم الإثنين، محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، حفل ختام مشروع «مدرستنا صحية بأيدينا»، والذي نظمته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث استهدف المشروع تقديم النصح والتوعية لأكثر من 45 ألف طالب وطالبة بـ60 مدرسة.

جاء ذلك بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم خالد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري بالمحافظة، وممثل منظمة اليونيسيف.

قال دكتور إبراهيم خالد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الهدف من المشروع هو تقديم النصيحة والتوعية للطلاب بأهمية النظافة العامة للمدرسة والمجتمع المحيط بهم والاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر الذي يكون معبراً عن شخصية الفرد، إلى جانب تقديم أساليب وطرق ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وطرق الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي عن طريق تنقيتها ومعالجتها وإعادة استخدامها مرة أخرى.

ومن جانبه، وجه محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع قائلاً إن المشروع استهدف في المقام الأول مخاطبة الطلبة بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والبداية من خلال المعلم الذي يقوم بترسيخ فكرة ترشيد واستهلاك المياه في عقول الطلبة بالعديد من الطرق القريبة إليهم، والتي تلقى صدى سريع في نفوسهم، ومنها المسابقات أو المسرحيات التمثيلية التعليمية أو التكرار دائماً على هذه النصائح بشكل يومي.

كما ضم الحفل عدداً من الفقرات الغنائية والفنية، بالإضافة إلى معرض فني للطلاب المشاركين، وتكريم مديري ومعلمي المدارس المشاركة في تنفيذ المشروع وعدداً من قيادات التعليم.