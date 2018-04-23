توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن ضمن حملة «عنيك في عنينا» بالبحيرة

أشادت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بدور الجمعيات الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في شتى القطاعات.

جاء ذلك مع استمرار فعالية برنامج مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، في تقديم خدماتها للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة، من خلال قوافل مبادرتي «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى، و«بالهنا والشفا» لتوزيع المواد الغذائية التي تجوب قرى محافظة البحيرة.

وقال أحمد السماك، مدير فرع صناع الخير بالبحيرة، إن قافلة «عنيك في عنينا»، التي أطلقت منذ يومين بمركز الرحمانية نجحت في الكشف عن مسببات العمى لما يقرب من 1200 مواطن من أهالي قرية سمخراط والقرى المجاورة.

وأضاف أن العمل بالقافلة استمر من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا من خلال فريق عمل ضخم ضم عددا من أكفأ أطباء العيون، وفريق توعية صحية، وفريق تنظيم ميداني، مشيرا إلى توزيع جميع القطرات اللازمة للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى أخذ قياس ما يزيد عن 200 نظارة طبية، وتحويل 200 آخرين يحتاجون لتدخلات جراحية لإجرائها بالمجان.

وعن قوافل المساعدات الغذائية بالمحافظة، أكد «السماك»، أن مبادرة «بالهنا والشفا»، التي أطلقتها «صناع الخير»، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، مستمرة في عملها أيضا خلال الأيام المقبلة؛ لتوزيع وجبات الدواجن بالقرى الفقيرة، حيث تم التوزيع مؤخرا بقرية المساعدين بكفر الدوار، وقرية سكران بالدلنجات، وسيستمر التوزيع خلال الأيام المقبلة؛ ليشمل مراكز رشيد ووادي النطرون وحوش عيسى وأبو المطامير وبدر وأدكو وأبو حمص.