«التموين»: استقبال 570 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استقبال 570 ألف طن قمح من المزارعين بالصوامع التي حددتها الوزارة تمهيدًا لنقلها لأماكن التخزين، موضحًا أن الوزارة قامت بوضع محطات ترانزيت لجمع محصول القمح هذا العام؛ لتخفيف أعباء وتكاليف نقل القمح على المزارعين.

وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأثنين، أنه يتم صرف مقابل توريدات القمح في خلال 48 ساعة من تسليم المحصول، متابعًا أن التوريد مازال مستمرًا، وعملية استقبال محصول القمح تسير بشكل جيد منذ بدء استقبال المحصول وفتح الصوامع في منتصف الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة انهت استعداداتها لشهر رمضان، وتم توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بخصومات تتراوح من 15% لـ20% في كل معارض «أهلا رمضان»، متابعًا: «وفرنا 12 ألف ذبيحة سودانية طازجة سعر الكيلو 85 جنيهًا، وكل المعارض فيها الكميات الكافية من السلع الأساسية، الأرز والمكرونة والزيوت».