مصرع شخص وإصابة اثنين في انفجار دانة من مخلفات الحروب بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في انفجار دانة من مخلفات الحروب بمنطقة عين غصين بالإسماعيلية.



تلقى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من قسم مركز الإسماعيلية بورود بلاغ من المواطن، محمد عبد العزيز بغدادى، بانفجار دراجة بخارية «تروسيكل» محمل بدانة من مخلفات الحروب واشتعاله، ما أسفر عن مصرع المواطن غريب عبد الراضي وإصابة محمود صبحي وشحتة محمد.



وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي وسؤال المصابين فور تماثلهم للشفاء وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الدراجة البخارية المحترقة.