ينعقد المؤتمر الدولى الثاني لأمراض الصدر والتغذية للأطفال، في الفترة من 26 - 27 إبريل الجاري، بأحد فنادق مدينة نصر.

وينعقد المؤتمر برئاسة د. ثروت دراز، أستاذ أمراض حساسية الصدر، ود. إيهاب خيري، رئيس وحدة التغذية الإكلينكية بطب عين شمس، بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء من مختلف جامعات مصر، بالإضافة إلى خبراء أجانب من دول مختلف في أمراض الصدر والتغذية، ويسبق المؤتمر ورش عمل فى أمراض الصدر والتغذية.

ومن المقرر أن يشارك المؤتمر مجموعة من الشخصيات العامة على رأسهم د. جمال سامي، محافظ الفيوم، ود. أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، ود. أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، وأساتذة طب الأطفال بمصر، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الإعلاميين والثقافة والفن.