«الجبهة الشعبية لفلسطين» تعلن عدم مشاركتها في أي تشكيل مواز لـ«التحرير»

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها بشكل قاطع الحراك الذي تقوم به بعض الشخصيات والفصائل لتشكيل إطار مواز لمنظمة التحرير الفلسطينية، منوهة بأنها ستدافع عن إطار المنظمة التمثيلي.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية زاهر الششتري، لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، اليوم الإثنين، إن الجبهة متمسكة بشكل كامل بمنظمة التحرير كإطار تمثيلي للشعب الفلسطيني ولن تخرج منها أو من أي من مؤسساتها.

وأضاف «الششتري»، أن الجبهة الشعبية لن تكون في أي تشكيلة موازية للمنظمة أو المجلس الوطني، وستدافع عن إطارها التمثيلي لشعبنا لأنها معمدة بدماء عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى أن الحوار الذي عقد في القاهرة مع حركة فتح كان إيجابيا، وأن الاختلاف كان في موعد عقد المجلس الوطني، مؤكدا تمسك الجبهة بحوار وطني شامل.