قال الدكتور هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمة في مصر، لا تصلح لتقييم طالب أو نقله لمستوى الجامعة، متابعًا: «التعليم الحالي خارج التصنيف العالمي، والمنظومة التعليمية عفا عليه الزمن».



وأضاف «أباظة»، في لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أن منظومة التعليم بها عدة أمراض، مثل الدروس الخصوصية، كما أنها تفتقر إلى الفهم والابتكار والبحث وتتجه نحو الحفظ والتلقين، متابعًا: «الطالب في الثانوية العامة يحصل على مجموع 105%، وبيسقط في أولى جامعة عشان مش مؤهل يفهم».



وتابع أنه يجب الإسراع في تطوير المنظومة التعليمة، التي ستقوم بعمل نقلة نوعية في مصر، مشيرًا إلى أن التعليم عامل أساسي في تنفيذ مشروع 2030 وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.



