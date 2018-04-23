ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، غدا الثلاثاء، حفلا فنيا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، تحييه فرقة بوسان الوطنية للطبول.

وأكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يوشيول، في بيان اليوم الإثنين، أن العروض التي تقدمها الفرقة الكورية تجسد اهتمام كوريا بالدمج بين العراقة التي اتسمت بها ثقافتها التقليدية الثرية والحداثة في آن واحد.

وأشار السفير، إلى أن سفارة كوريا الجنوبية ستسعى بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري إلى تقديم عروض كورية متنوعة للشعب المصري من أجل التعريف بالثقافة الكورية، كما ستسعى في الوقت نفسه إلى تقديم العروض المصرية التي تظهر جماليات الثقافة المصرية إلى الشعب الكوري، من أجل تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.

يُذكر أن الفرقة تتبع مركز بوسان الوطني للموسيقى والفنون التقليدية وتم إنشائها في عام 2008، وهي تقوم منذ ذلك الحين بتقديم عروض فنية تقليدية من أجل نشر الفنون التقليدية الكورية داخل كوريا وخارجها، وتقدم الفرقة الكورية مجموعة متميزة من العروض التقليدية ومن أبرزها عرض سمولنوري، رقصة الجينسو، ورقصة المروحة وأغاني «جيونج جي» الشعبية.