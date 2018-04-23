الأردن يوافق على مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار مع مصر

وافق مجلس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن أحد الموضوعات الرئيسية التي تم بحثها خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي والوفد الوزاري إلى مصر مؤخرا، موضوع تبادل الاستثمارات وتشكيل لجنة مشتركة للحديث عن إجراءات الاستثمار وتسهيله على المستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء وإقامة أعمالهم بين البلدين.

وجاءت المذكرة لغايات تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار المختلفة.

كما اتخذ المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، عددا من القرارات؛ من أبرزها الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الفلسطينية لتأسيس الشركة الأردنية–الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.