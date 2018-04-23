ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية ودقيق مدعم قبل بيعهما في السوق السوداء بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، من شن حملة تموينية لضبط الأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، يفيد بضبط كل من «م.ب» 38 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة وادي النطرون؛ لقيامه بتجميع كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام الحيازات لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضُبط بحوزته 4.500 طن أسمدة زراعية مدعمة.

وضبط «ف.ج» 39 سنة، قائد سيارة نقل؛ لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم والمحظور تداوله بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضُبط بحوزته 1.750 طن دقيق بلدي مدعم. تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.