حددت محكمة النقض، جلسة 9 يوليو المقبل، للحكم في طعن 8 متهمين على معاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية «خلية السويس» المتهمين فيها بالتخطيط لاستهداف السفن في القناة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي بيومي، أصدرت حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم: محمد عبد الحكيم محسوب، وأسامة العيوطي، وشريف الحسن، وأشرف عبد الوهاب، وطلعت إبراهيم، ومحمد السعيد شامعون، ومحمد بدر، وإبراهيم يحيى العزب.

وسبق أن أصدرت المحكمة، حكمًا غيابيًا على 26 متهمًا في القضية بالإعدام شنقًا، وجرى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين المذكورين عقب القبض عليهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.