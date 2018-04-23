قبرص: أنقرة تهدف للسيطرة الكاملة على بلادنا وشرق المتوسط

دعا المفوض الرئاسى القبرصى فوتيس فوتيو، اليوم، تركيا إلى اتخاذ موقف بناء تجاه تسوية القضية القبرصية، بدلا من التهديد والاستفزاز لجمهورية قبرص، مشيرا إلى أن هدف أنقرة الرئيسى هو السيطرة الكاملة على قبرص وشرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فوتيو أمام مؤتمر اتحاد المنظمات القبرصية الأمريكية فى نيويورك، أطلع خلالها المشاركين على آخر التطورات فى المشكلة القبرصية والتحديات التركية والأعمال غير القانونية التى تمارسها أنقرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بالإضافة إلى التصرفات المتغطرسة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

وقال فوتيو إن «هدف أنقرة الرئيسى هو السيطرة الكاملة على قبرص وشرق البحر المتوسط»، مضيفا: «نعلم أن التصريحات المتطرفة من قبل المسئولين الحكوميين الأتراك فيما يتعلق بـ(الخطة ب) فى قبرص والحلول البديلة الأخرى، بالإضافة إلى تصرفات تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، تصب جميعها فى هذا الاتجاه».

وتابع: «بالرغم من كل هذا، فقد أظهرت قبرص حسن النية للوصول إلى تسوية للمشكلة القبرصية من خلال المفاوضات لأنها السبيل الوحيدة للتوصل إلى تسوية تستند إلى القانون الدولى ومبادئ الاتحاد الأوروبى».

وفى 9 فبراير الماضى، منعت سفن حربية تركية، سفينة استأجرتها شركة «إينى» الإيطالية العملاقة للطاقة من الوصول إلى منطقة بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعى جنوب شرقى مدينة لارنكا الساحلية القبرصية.

وكانت الحكومة القبرصية منحت ترخيصا للشركة الإيطالية من أجل البحث والتنقيب عن الغاز فى الحقل رقم 3 جنوب شرق قبرص. وتعارض أنقرة أعمال التنقيب القبرصية فى الحقل، وتقول إنها «تنتهك حقوق القبارصة الأتراك فى الموارد».

وأدى هذا التنقيب إلى تأجيج التوترات القديمة فى جنوب شرق البحر المتوسط بشأن جزيرة قبرص، المقسمة إلى شطرين منذ عام 1974، الأول هو جمهورية قبرص الشمالية التى لا تعترف بها سوى أنقرة، والثانى جمهورية قبرص المعترف بها عالميا والعضو فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004.