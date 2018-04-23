إعلان أيك أثينا بطلا للدوري اليوناني بعد رفض استئناف باوك

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توج فريق أيك أثينا بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم بعد رفض استئناف باوك ضد عقوبة خصم نقاط من رصيده بعد اقتحام رئيس النادي لملعب المباراة أمام أيك وهو يحمل مسدس.

واعتبرت رابطة الدوري اليوناني في نهاية الشهر الماضي فريق آيك فائزا على باوك في مباراتهما معا بجانب خصم ثلاث نقاط من باوك.

واستأنف باوك ضد العقوبة ولكن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم أيدت قرار الرابطة فيما يتعلق بخصم النقاط.

وفاز أيك على ليفادياكوس 2 /صفر أمس الأحد ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق ثمان نقاط عن باوك قبل جولتين على نهاية الموسم، ليتم إعلانه اليوم بطلا للمسابقة للمرة الأولى منذ 24 عاما.

وقررت الرابطة منع إيفان سافيديس رئيس ومالك نادي باوك من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات بسبب واقعة حمل السلاح الناري إلى داخل الملعب وتهديد الحكم والفريق المنافس وذلك خلال مباراة باوك مع آيك أثينا في 12 آذار/مارس الماضي.

وكانت الرابطة أوقفت فعاليات الدوري اليوناني في اليوم التالي مباشرة بسبب هذه الواقعة التي أثارت ضجة هائلة.

كما فرضت الرابطة غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو على سافيديس /59 عاما/ بخلاف الغرامة المالية الموقعة على النادي وقدرها 63 الف يورو إضافة لخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق.