قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة خصصت 150 أتوبيسًا مجهزًا لحل أزمة المواصلات، في مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة والمدن ذات الكثافة العالية مثل مدينة 6 أكتوبر وبدر والعبور والشيخ زايد.



وأضاف «يونس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، أن الأتوبيسات تابعة لإحدى الشركات القابضة للنقل، ومجهزة على أعلى مستوى لتقديم الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كبرى، تساهم في خدمة النقل الجماعي بالمدن الجديدة.



وتابع: «خلال عامين هيكون في خدمة للنقل الجماعي، هتنقل المواطنين من 6 أكتوبر لحد المهندسين، بالإضافة لمشروع وزارة النقل لإنشاء مترو الانفاق من مدية السلام مرورًا بالمدن الجديدة شرق القاهرة».



وأوضح أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة الإسكان والنقل لحل أزمة قلة خطوط التقل العام في المن الجديدة، متابعًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تنقل سكان الإسكان الاجتماعي على نفقتها الخاصة، ودون مقابل في بداية الإسكان؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



