تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة «ثان المنتزه» يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في الطابق الثالث بالعقار الكائن في شارع مكة منطقة العصافرة "قبلي".



وبانتقال ضباط البحث والأدلة الجنائية إلى مكان البلاغ وفحصه، تبين وجود جثة لرجل يدعى «ص. ع. س»، 43 عاما، صاحب سوبر ماركت، معلقة بحبل يتدلى من سقف حجرة نومه، يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن تام.



وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وأن منافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مرتبة، وتبين وجود لافتة مكتوب عليها «هذا من أجل أولادي أنا المخلص لأولادي»، وذلك وفقا للبيان الصحفي الصادر عن شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، الأحد.



وبسؤال شقيقته «ل. ع. س»، 47 عاما، ربة منزل، مقيمة في شارع الحافظ بن حجر منطقة العصافرة، أيدت ما جاء بالفحص، مرجعة قيام شقيقها بالانتحار شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة انفصال زوجته وأولاده عنه، ولم تتهم أحدا بالتسبب في الحادث.



تم إخطار النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، وسط الثغر، وتحرر محضر "إداري" قسم شرطة "ثان المنتزه"، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.