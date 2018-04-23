ننشر خطة «السويس» لاستقبال شهر رمضان

كلف اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس، مديرية التموين والغرفة التجارية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومشروع الأسواق؛ لتحديد الأماكن لإقامة معارض «أهلا رمضان» لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة بأرض المعارض بحي السويس، واختيار أماكن أخرى بالأحياء وافتتاحها قبل بداية شهر رمضان؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وأشار المحافظ إلى أهمية توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية، والتنسيق مع القوات المسلحة لعرض السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ «أمان» ومنافذ «بدر»، بأسعار أقل عن السوق المحلي.

وشدد المحافظ على تشكيل لجنة لتنشيط حركة البيع والشراء بسوق المثلث، واقتراح لإقامة سوق على أرض موقف الأتوبيس القديم، واختيار موقع لإقامة سوق بحي الجناين وكيفية الاستفادة من سوق السمك بمدينة المستقبل، وذلك قبل بدء شهر رمضان المعظم.

ووجه المحافظ، الشركة القابضة للسلع الغذائية، بتوفير مواد غذائية بأسعار مخفضة، والتأكيد على شركة مطاحن شرق الدلتا بفتح منافذ بيع للدقيق والمكرونة بأسعار تناسب الجميع.

وأكد المحافظ أهمية التعاون مع التجار في عرض السلع بأسعار مخفضة ومواجهة التجار المستغلين، مشددا على مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطري والصحة، بالتفتيش ومراقبة السلع الغذائية واللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من توافرها والالتزام بالأسعار المخفضة التي سيتم تحديدها ومراقبتها، مؤكدا على عرض السلع بجميع الأسواق والمحلات والمنافذ قبل بدء شهر رمضان والالتزام بتنفيذها، محذرا بمحاسبة من يخالف هذه التعليمات وتعرضه للتحقيق وإتخاذ الأجراءات القانونية ضده.

وكلف المحافظ كل من التموين والغرفة التجارية، بإعداد جائزة لأفضل تاجر قام بتخفيض الأسعار في السلع خلال شهر رمضان الكريم؛ تقديرا لما قدمه للمواطنين وعمل مسابقات وتوزيع لعب الأطفال وهدايا للمترددين على المعارض.

وطلب المحافظ عمل قطاعات للسلع واللحوم والفراخ داخل المعرض، مؤكداً على أهمية جودة المنتجات والسلع بأسعار مخفضة وبعروض تنافسية من أجل خدمة شعب السويس وتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بمشاركة التعليم الفني والأسر المنتجة والتضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وقدم المحافظ الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية على نجاح معرض «أهلا رمضان» العام الماضي، مطالباً بتنظيم المعرض وزيادة مساحته وتنوع المعروض من السلع هذا العام لسد احتياجات أبناء السويس، مناشداً بمشاركة جميع الشركات الغذائية في المعرض وكبار التجار في جميع المجالات.

وطالب المحافظ، القيادات التنفيذية والتضامن الاجتماعي للإعداد لعمل زفاف جماعي لأبناء السويس، وذلك خلال عيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا واحتياجات العرائس من خلال الشركات والتجار المخلصين.

وكلف المحافظ الغرفة التجارية بالبدء في استقبال التجار لمعرفة رغباتهم وطلباتهم لإقامة المعرض «أهلا رمضان»، والتنسيق مع الأحياء لتذليل أي عقبات تواجه إقامة المعرض وتحديد المناطق التي ستقام عليها.