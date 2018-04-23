السيطرة على حريق محدود بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية

سيطرت قوات من إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بقيادة العميد فؤاد الغنيمي، على حريق محدود، شب في وحدة توزيع الكهرباء داخل مستشفى سموحة الجامعي، الواقع في منطقة سيدي جابر، دون خسائر بشرية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة الثغر اليوم الإثنين.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، إخطارًا من العميد ياسر الملاح، مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد تصاعد أدخنة من وحدة توزيع الكهرباء التابعة لمستشفى سموحة الجامعي، فانتقل العميد عادل محمد سمير، مأمور قسم شرطة سيدي جابر، إلى موقع الحريق، إلى أن تم السيطرة على النيران تمامًا.

وأرجع الفحص الأولي سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي أدى لتلف الكابل الكهربائي المغذي لعدة وحدات، دون حدوث إصابات بشرية أو التأثير على سير العمل داخل المستشفى، وتحرر محضر إداري قسم شرطة سيدي جابر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.