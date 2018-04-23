الحضري يدعم النني قبل المونديال

حرص عصام الحضري علي دعم قائد المنتخب الوطني وحارس مرمي فريق التعاون السعودي، زميله محمد النني نجم أرسنال، والذي عاني من إصابته بإلتواء فى الكاحل الأيسر إثر إرتضامه بلاعب وست هام، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قبل العودة مرة أخري للتدريبات.

وساند حارس التعاون زميله النني بنشره تغريدة عبر صفحته الشخصيه علي موقع التغريدات القصيرة"تويتر" قال فيها:" ألف سلامة عليك يا نني، ٣ أسابيع وترجع أقوى قبل المونديال".

وكانت الأشعة قد أسفرت عن غياب لاعب وسط ارسنال عن الملاعب لمدة 3 أسابيع ، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أمس مع ناديه امام وست هام ضمن مباريات الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي.