«الأعلى للجامعات»: قانون «التجارب السريرية» لا يحقق الأهداف المرجوة من البحث العلمي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية، إنه لا يوجد اعتراض على وجود قانون يقنن الأبحاث السريرية والاكلينيكية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري، وتعزيز البحث العلمي، مضيفًا أن البحث العلمي يعد أساس تقدم وتطور المنظومة الطبية في الفترة المقبلة.

وأوضح «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأثنين، أن قانون التجارب السريرية، لا يحقق الأهداف المرجوة لخدمة البحث العلمي، موضحًا أن عدد الأبحاث الطبيبة تصل لـ18 ألف بحث في العام، ووفقًا للقانون المطروح فإنه يتم مراجعة الأبحاث من خلال لجنة واحدة تتألف من 8 أعضاء.

وأشار إلى أن القانون استخدم مصطلحات عامة، ولا تحقق أهداف البحوث الطبية والتجارب الدوائية، متابعًا: «حتى نحصل على موافقة لبحث يوضح الفارق بين استخدام المياه بدلًا من محلول معالجة الجفاف على الأطفال، فإننا نحتاج إلى عرضه على 4 لجان».

ومن جانبه أضاف النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في البرنامج نفسه، أن قانون الأبحاث الإكلينيكية يحتاج لتعديلات جوهرية، من خلال اجتماع خبراء من لجنة البحث العلمي والتعليم والصحة، قائلًا: « القانون يحمي المواطن المصري من أي ضرر وفي أي بلد متقدمة في قانون زي ده، وتطبيق القانون في شكله الحالي هيوقف الأبحاث الطبية، ولو اتنفذ هيكون إساءه للبحث العلمي في مصر».

وأثار مشروع قانون «التجارب السريرية» الذى، عرض على مجلس النواب في فبراير الماضي، جدلًا في آليات تطبيقه، ويناقش المجلس حاليًا العديد من مواد القانون التي تنظم عمليات البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين.