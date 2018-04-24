جدة تستضيف غدا قرعة دوري أبطال العرب

تشهد مدينة جدة السعودية مساء غد الثلاثاء قرعة دوري أبطال العرب للأندية التي من المقرر أن تنطلق في آب/أغسطس 2018 وتنتهي أبريل 2019..

وتجرى القرعة وسط حضور كبير لرؤساء الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في البطولة، وسيجري سحب القرعة بمشاركة العديد من النجوم العرب.

ويشارك في البطولة 32 فريقا من أقوى الأندية العربية، وستلعب البطولة بنظام الذهاب والإياب حتى الدور النهائي.. ولم يقرر المنظمون ما إذا ستلعب المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب أو تلعب من مباراة واحدة فقط.

ويحصل بطل الكأس على 6 ملايين دولار فيما سينال الوصيف 5ر2 مليون دولار بينما يحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع مناصفة على نصف مليون دولار أميركي.

ويشارك في البطولة أهلي جدة والهلال والاتحاد والنصر من السعودية والأهلي والزمالك والاسماعيلي من مصر والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من المغرب والترجي والنجم الساحلي من تونس ووفاق سطيف واتحاد العاصمة من الجزائر والعين والجزيرة والوصل من الإمارات والسالمية والكويت والقادسية من الكويت والشباب العماني والقوة الجوية والنفط الرياضي من العراق والمحرق والرفاع الغربي من البحرين والجيش السوري والسلام زغرتا اللبناني والرمثا الأردني والمريخ السوداني ونجوم فلسطين وأهلي طرابلس الليبي.