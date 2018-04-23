وزير التموين ردا على «هيومن رايتس»: شمال سيناء بها سلع أكثر من أية محافظة أخرى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي تناول الأوضاع في شمال سيناء وتحدث عن وجود أزمة في الغذاء هناك «غير دقيق»، واصفًا إياه بالمغرض.

وأكد «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنه لم يحدث أي نقص في الدقيق والخبر أو السلع التموينية والغذائية، مضيفًا أن شمال سيناء بها من السلع أكثر من أي محافظة أخرى، وأن نواب شمال سيناء يلتقون معه في لقاءات منتظمة.

وأشار إلى حديث التقرير عن الأوضاع في شمال سيناء بصورة عامة، بينما الحياة في مركز بئر العبد وفي القنطرة شرق وفي الجنوب تسير بصورة طبيعية، موضحًا أن مناطق العمليات العسكرية في شمال سيناء تتوفر بها السلع الغذائية والتموينية بصورة جيدة عبر قوافل وزارة التموين.

وأوضح أنه في فترة سابقة كان هناك نقص في المواد الغذائية خاصة الخضار، إلا أنه تم حل المشكلة بعد التنسيق بين مديرية التموين ومحافظ شمال سيناء وقوات الأمن لتسيير قولين أو 3 أسبوعيًا بواقع 21 عربية على الأقل لكل قول، متابعًا: «القافلة الواحدة تضم كافة أنواع الأغذية من ألبان وبيض وخضار وفاكهة ونواشف وكل أنواع الغذاء».

واستطرد: «ممثلو شمال سيناء، قالوا إنهم لم يشعروا بالأمن كما يشعرون به الآن».

وذكر أن وزارة التموين ترسل كشوفات القوافل الغذائية إلى الجهات الأمنية وتحصل على التصريح في اليوم التالي مباشرة لتبدأ القوافل بالتحرك، مضيفًا أنه لم يواجه أية عوائق في تسيير القوافل الغذائية إلى شمال سيناء.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت تقريرًا عن الأوضاع في سيناء زعمت فيه وجود حصار هناك وتحدثت عن بوادر أزمة إنسانية ونقص في المواد الغذائية.