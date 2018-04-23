النني يوجه الشكر لداعميه عقب الإصابة

وجه محمد النني، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، الشكر لمحبيه وزملاءه، بعد التضامن الكبير الذي أظهروه تجاه اللاعب بسبب إصابته.

وكتب النني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: « شكراً على كل الحب الذي أظهرتموه سواء داخل الملعب أو خارجه، دعمكم سيجعلني أتعافى أسرع وأقاتل من أجل العودة للمشاركة في باقي مباريات فريقي ومساعدة منتخبي الوطني».

وكان النني قد تعرض للإصابة بإلتواء بسيط في الكاحل الأيمن، خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد أمس الأحد، ضمن مبارايات الجولة الـ35 من عمر الدوري الإنجليزي.

وأظهرت التقارير الطبية التي صدرت صباح اليوم الاثنين، أن إصابة النني ستحتاج ثلاثة أسابيع للتعافي، وهو مايعني لحاقه بمبارة النهائئ الأوروبي حال تأهل فريقه، وكذلك مباريات كأس العالم مع المنتخب الوطني.