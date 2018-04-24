المنتخب السعودي يستعد للمونديال بخمس لقاءات ودية

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حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 5 مباريات ودية يخوضها المنتخب الأول استعداداً لكأس العالم في الفترة ما بين 14 يونيو حتي 15 يوليو والتي من المقرر ان تقام في العاصمة الروسية موسكو.

وسيواجه منتخب الجزائر في التاسع من الشهر المقبل علي ملعب كارانزا بمدينة قادش بإسبانيا ثم سيواجه اليونان يوم 15 من الشهر ذاته علي ملعب لاكرلوكا بمدينة اشبيلية.

ثم سيقابل المنتخب السعودي نظيره الايطالي الحاصل علي كأس العالم 2006 بالمانيا يوم 28 مايو المقبل بسويسرا ثم سيواجه بيرو يوم 3 يونيو.

وسيختتم المنتخب السعودي استعداداته بخوض مباراة قوية أمام المنتخب الألماني الحاصل علي كاس العالم في نسختة الاخيرة بالبرازيل والحاصل علي كأس العالم للقارات

ويلعب المنتخب السعودي بالمجموعة الاولى لكأس العالم برفقة نظيره المصري وكل من روسيا وأوروجواي