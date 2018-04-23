المقاصة يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في الاتحاد

استفاق مصر المقاصة من الخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة السابقة بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقُيمت اليوم الأثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي.

واحرز الغاني جون أنطوي الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 2 من أحداث الشوط الأول وبعدها بدقيقتين عزز صلاح ريكو التقدم لفريقه بعد سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

وأضاع أنطوي فرصة توسيع الفارق بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني فيما أنقذ دفاع الاتحاد السكندري هدفا محققا للفريق الفيومي في الدقيقة 89 قبل نهابة المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 43 وارتقى إلى المركز الثامن فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 ويظل في المركز الـ11.