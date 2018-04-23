خاميس رودريجيز يستعد للثأر أمام ريال مدريد

نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، تصريحات عن اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ عقب انتهاء الحصة التدريبية لفريقه أكد خلالها أنه جاهز تماما لمواجهة ريال مدريد بعد غد الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال رودريجيز عقب الحصة التدريبية للفريق البافاري اليوم الاثنين لدى سؤاله عن جاهزيته لمباراة الأربعاء المرتقبة: "نعم، كل شيء بخير".



يذكر أن خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، يلعب هذا الموسم بين صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.



واتسمت العلاقة بين نجم منتخب كولومبيا والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بالتوتر الشديد، ووصلت الأزمة بينهما إلى ذروتها عندما خرج رودريجيز من قائمة الفريق الملكي قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال العام الماضي في العاصمة الويلزية كارديف.



ولذلك، يسعى رودريجيز إلى الثأر لنفسه في مباراة الأربعاء بين صفوف الفريق البافاري أمام فريقه القديم.



وعلى الجانب الأخر، سيفتقد بايرن ميونخ لمجهودات لاعب وسطه أرتورو فيدال الذي تعرض لإصابة مؤخرا وخضع على إثرها لإجراء عملية جراحية في الأسبوع الماضي.



واعترف فيدال بأنه يمر بفترة سيئة بعد الإصابة وقال اليوم في تصريحات صحفية لدى خروجه من مقر النادي الألماني: "هل أنا بخير؟، لا، لست بخير".

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد على ملعبه "أليانز أرينا" في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، على أن تلعب مباراة العودة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.