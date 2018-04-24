فيرونا يقترب من الهبوط من الدوري الإيطالي بعد الهزيمة أمام جنوه

اقترب فريق فيرونا خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بعد هزيمته أمام مضيفه جنوه 1 /3 اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وتقدم لوري ميدييروس بهدف لجنوه في الدقيقة السابعة ثم تعادل رومولو سوزا لفيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 64. وأضاف دانييل بيسا الهدف الثاني لجنوه في الدقيقة 78 قبل أن يختتم جوران بانديف أهداف أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع .

الفوز رفع رصيد جنوه إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر وظل فيرونا في المركز التاسع عشر قبل الأخير بخمسة وعشرين نقاط، بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين من نهاية الموسم.

وكان بينفينتو أول فريق يهبط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي بتذيله جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.