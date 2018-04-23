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وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي يفتتحان البطولة الافريقية رقم ١٤ للجمباز

محمد مجدي
نشر فى : الإثنين 23 أبريل 2018 - 8:19 م | آخر تحديث : الإثنين 23 أبريل 2018 - 8:19 م

اعلن الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز في المؤتمر الصحفي للاعلان عن البطولة الافريقية للجمباز الايقاعي والترامبولين رقم ١٤ والمؤهلة لاولمبياد الشباب بالارجنتين ٢٠١٨ ان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة و واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز سيفتتحان البطولة التي ستنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ ابريل ٢٠١٨

‎الجدير بالذكر ان البطولة ستقام علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة رقم ١ خلال الفترة من ٢٦ الي ٢٨ ابريل ٢٠١٨ ويشارك في البطولة 250 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة هم" نيجيريا، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، انجولا، زيمبابوي، الكونغو، جنوب افريقيا، الرأس الاخضر، نامبيا، السودان، ليبيا، بالاضافة لمصر الدولة المنظمة"


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