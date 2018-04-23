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ضبط 9 مخالفات تموينية في حملة على الأسواق بمطروح

أحمد سباق
نشر فى : الإثنين 23 أبريل 2018 - 1:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 أبريل 2018 - 1:00 ص
قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 232 عبوة مواد طلاء حوائط «بويات» منتهية الصلاحية، وضبط 9 مخالفات تموينية في حملات على أسواق قرية رأس الحكمة.

وأكد مدير تموين مطروح، في بيان له، الأحد، أن الحملة أسفرت عن ضبط سلع منتهية الصلاحية بعدد 232 عبوة من البويات معروضة للبيع بأحد محال الحدايد والبويات بالقرية، بالإضافة إلى مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات.

وتم التحفظ على السلع المضبوطة، وتحرير محاضر للمخالفين، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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