قطاع قنوات النيل المتخصصة يقيم عرضا خاصا لفيلم «بره الدنيا»

يقيم قطاع قنوات النيل المتخصصة عرض خاص لفيلم "بره الدنيا" المخرجة نهي المعداوي، وذلك بسينما الهناجر بأرض الأوبرا في السابعة مساء السبت المقبل.

يقام العرض بحضور الإعلامي أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وعادل عبساوي رئيس الادارة المركزية للانتاج المتميز بماسبيرو، وفريق العمل بالفيلم، ونخبة من النقاد السينمائيين.

فيلم "برة الدنيا" إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع المتخصصة، تناقش احداثه أزمة مرض"الزهايمر" يعانى منه كثير من كبار السن، وتأثير ذلك على من حولهم من أقارب وأصدقاء، وكيف يتحول مريض الزهايمر إلى طفل صغير يحتاج الرعاية والاهتمام من الأبناء، وذلك من خلال تتبع تطورات حالة شخص يصاب بهذا المرض، ويروى شخص آخر معاناته.